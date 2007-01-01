В Людиново за несколько часов заполнили большой мусорный контейнер

Глава районной администрации Стефан Перевалов 18 февраля сообщил, что утром емкость была пустая, а уже днем ее полностью заполнили отходами.

Фото: Стефан Перевалов.

- Такими темпами приводить в порядок мусорку на улице Урицкого мы не успеваем, – отметил он. - Ведь явно не жители столько мусорят. Напрашивается решение: установить камеру и штрафовать. Но где гарантия, что мусор не переедет в соседний овраг?

Чиновник рассказал, что в администрации думают над решением этой проблемы.