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Недвижимость и ЖКХ

Калужские строители восстанавливают дом в Первомайске

Работы ведутся на улице Ленина.
Дмитрий Ивьев
13:15 сегодня
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Сейчас там прокладывают вентканалы и обустраивают стропильную систему кровли.

- Техническая готовность - около 20%, - заявили 18 февраля в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

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