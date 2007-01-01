-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области построят еще 300 километров газопроводов
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области построят еще 300 километров газопроводов

Работы запланированы на 2025 год по программе развития газоснабжения, сообщил 18 февраля губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
12:37 сегодня
0 230
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Кроме того, за деньги областного бюджета появятся 24 уличных газопровода в восьми районах.

- В этом году обеспечим возможность подключения еще четырех тысяч домовладений, - подчеркнул глава региона. - Теперь ведем эту работу и в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.

Напомним, в регионе также есть выплата на приобретение, установку и подключение газового оборудования в размере 110 000 рублей.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZQWXEyY2pMajc1NXdSc05WT0lMa2c9PSIsInZhbHVlIjoiQUtoOWZ0dXU4TC8yMHh4K2kyM2xVTlErOGZTK2tHMTRXU2t0NjFEbllvMlpCdVJlZHQvVHRrQktwUVVzQmt1U3pUNVpZbFhTSlQ1STdNWWorNnhKU2VzUitmWUlyOVYzQVpVclZkL3FCZXVTOCtySyt4cTR4OTA1azBFb1pXOHJlRnZ5SEVmWmh2MVJ4WFVKUXVWODZJVHc2eGo1aEpWakZGVHI5QzNYcEp5eGYyU1AxamRXcFBmb1VjanpJVk9BaXB5NHVldWRLMm1LQjh0a091MzM5NHc4RHlNQXVFRVdtcDg4RzBEYnRxUWtVQXY0azdXK0YvVngxWE80bkFndCtJRUJhK3BrdWMxcTY5Q25UYUdlSWtCOWtuYWhwNzRVYXNPQTBXKzU0T09zcFVZS0RWcndlbU1hdndGdzlyVTlYYk1YZTBURlpqS2tTUUhURUE5TTVyZGt3aTRyejcweHNQYnZVRVg0MXh0Q2FzbHNyZDlNWjh5ZzlLMVAwbUtXc0J6Zi82ajlOb01MV3dNWTEyNVU1MkQ3bDd3NDNRa1VlK2c5eThqOXFwMzk5c1RQMlJNNjlHNjFyT3dBdEkrYyIsIm1hYyI6ImU1OTc2MmI4N2ZlYzU1NjU5NzZiNThkMjA5NTFiZDA2ZmRkOTE4NTQ3NzNhODgxZTAwNTVmYzU5MzJkZWU2NmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFrZ2FkVEpEajkyWmhKcGVtK29uYXc9PSIsInZhbHVlIjoieTF1RVM1Ung0NG5OeUpvZitxcFRZVEhLcnhTcmVxT09wUUFsQ2xIM2VHWjl3eHJuYTB4d2h0QVg3UmFJS2VOQ2QzcUpUazRRQlY5QzFRU3hyUUhESmtVcEVIZkhRcTljV0VzTXFDb28wNkI4S2tzR1Z6N3RIU0UwM3o4VU93V0cvQ2F2RHJJTTRyM0cyRWVrcFJlR2xlTEJ1QVQwS0h5U2QveWVEUzQyU1p6LzBsN0QzaEwybENFdnRHcC9UU290eDgrMVY0ZitxS3VrUmR2bGFYbHlMemRVYW80aU1wa3R1alJiSU5ya0cvTW1mclF5WEFDbnlaMEJzeksrSWZ0aFFiWVFLSWV5U0diRS82YlJ4LzlJODFON2hkRCs5WFRyaE9QUFVzYStqVWtDVjUvVlFUdTk2Sy9wbVkyWnQ3TXNPQkNSMzBSY3VlbHhnUXFaaCtUMzZlWVhRZVZLUXRGTlU0eURWMmNRSmUxTmlkQkpWUGNjcGxsajFWYnlDNk4wUXZOWUp4MnozcE5TUzZYV3ZTNThJS3VoWmJqdVVGQ21NVWx3Uk55dnZyLytTalZYN1cwYVc3UTVaakZiTlROLzZwOU5qN3JSWmg2bWVqRnc3eGhIUnFWdVdlNEM2eDR4MTVVdzFOVVE4MHR2blZWZ1M4QStsd2tzQU1YVGhiSGlXUXJKT2ZFd1phK3VOaW9CWFV1dERsYS9aZUFzSDFJdmxEQ1Fza3VqeFZzaU9ieUlaRGV0cHFrODB0MDJRQURXOUs0NHdOMEExcTd4U1B0bEMzZWNaZXI5RnYvMEJIZU9FNDd5dWhRd3VUQVIyZlAreWJFSG9HV0NNcGd6eXEySCIsIm1hYyI6IjI2ZTc0Y2QzNTFhZWNkYWU0NTJkNjQ2ZDU3YTNhOTYxMDEyMjE0Mzc3MWI1YjdhZDljNmJkZmQ0YTBjZDMyNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+