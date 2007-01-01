В Калужской области построят еще 300 километров газопроводов
Работы запланированы на 2025 год по программе развития газоснабжения, сообщил 18 февраля губернатор Владислав Шапша.
Кроме того, за деньги областного бюджета появятся 24 уличных газопровода в восьми районах.
- В этом году обеспечим возможность подключения еще четырех тысяч домовладений, - подчеркнул глава региона. - Теперь ведем эту работу и в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.
Напомним, в регионе также есть выплата на приобретение, установку и подключение газового оборудования в размере 110 000 рублей.