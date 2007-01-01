В Калуге усадьбу Кожевниковых передадут инвестору
Работы по сохранению здания могут начаться уже весной нынешнего года.
Об этом 18 февраля в эфире радио «Россия» сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
В конце 2024 года усадьбу признали объектом культурного наследия регионального значения.
По словам Чудакова, у инвесторов есть интерес к этому зданию на улице Кирова.
- Завершаем подготовку документации, проводятся переговоры, ожидаем, что в этом году, до лета уже начнутся работы по сохранению усадьбы, - подчеркнул Чудаков.
Напомним, в этом здании долгое время располагалась станция скорой помощи. В последние годы оно пустует.