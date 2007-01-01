-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге усадьбу Кожевниковых передадут инвестору
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге усадьбу Кожевниковых передадут инвестору

Работы по сохранению здания могут начаться уже весной нынешнего года.
Дмитрий Ивьев
09:55 сегодня
0 780
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом 18 февраля в эфире радио «Россия» сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

В конце 2024 года усадьбу признали объектом культурного наследия регионального значения.

По словам Чудакова, у инвесторов есть интерес к этому зданию на улице Кирова.

- Завершаем подготовку документации, проводятся переговоры, ожидаем, что в этом году, до лета уже начнутся работы по сохранению усадьбы, - подчеркнул Чудаков.

Напомним, в этом здании долгое время располагалась станция скорой помощи. В последние годы оно пустует.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitOUnpzandNbmw4UlFjVVhrc0dLUlE9PSIsInZhbHVlIjoiRitUY3drUGY3bGMyNkYzVVRRY0N4SFlodEdIZERhSTFnS0pCYWthaGtvUllyUlhZRThPN0lxdHZxdjZCQzVHUTZiNkFZb2pXNGRwY2cvNExKN2k3MENaWlNscjJKOGJOdHNXb1dNMGxKN21vNWVxWmRYcHNIblZLUjBqQ2JpaTBKcURiT0VaSDBBc2J0a3RKbHh0Z1lKUk9EMy9ubnBmb1E2dnNoUDBON2oyQStCaXg4b3U2alc4NmhHQWM3Vm0wdmxNS2llekhtQXFqcXdNdGtudWd5dWlkZWhvYVZ1a2Z4TERDWVN4b0ZXd1liZC90YW9MR3dPZkNRT0dVR2VHL1VBYjMvb2xtc3BRVkc2ZHdYS01VbUE2alNHUjUzYW5kUER6S08zd2FvcDdDb1ZQbU1hMU1BZkN3YitYVVJ0WFFRUVZ5Q3BpUXRadzFjZE0xMi9lR2ZYMnFpVW9Pb1dpVEFyTFhzK1ZHdXlFUUF0ZGo4WnF6Q0tkT2xRTjhKeGlhOStOblhVeTVFcDhuSXhPUmY2VHZnUGVGWlUvYjVGNzJzb25WSDN5M1dzQ1Q4VkpCR0NQdys2UGE2WElnK1lMOSIsIm1hYyI6IjlkYjQ1YjZlMTdiMmQxZGRiMjA4YWZmNjRjNWM4NDllZTZhYTcxY2YzOTlhN2QzNDU5OWU4MTJhNzVmNzViNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZVZG9ORFlvaWpNck5acmdoeGFuenc9PSIsInZhbHVlIjoic0UzMU1GUUIrNmhRd0xkU1dWTUN2SFpNVHJqVVdoN1VlWjhkNkJ1Ti9XYlRjSkF1cnF6Z25aenpUdlJnMXJJUitLQTBwcmVFd2piSmlBOThGVE5UTG5GbU1lbWQ5R016aXRiZGFCZUN4NXNQdDFpUFpjbGZPZEVGd3JvRlJBUHh4NkNDQ2dGcEhZYzVROXpZV2tyUUgwUjRVSEQ4bDhoTE5nb3dlbWt5WEdyYVBVNmQ1dnZVbWdmUm94dVc1THJnaTZJenExTVJFd09pekptYWhoQTZXeUxhSXBNQmFVV0xmOWcxT2NxSEJWRUpQbUJCN3AyZHd5TmFzZ3JkaFlKNWFCWGsyZzJtWUVUdW1FVCtORHNDMVZ6VzVLRzdjd24vUHY1THF3MzRlVnowL0hGc21jZ2xBQVZLWWxSMWNsSVF0U0dmMjJKVGplWGdaMXN5NUxHTUxqenpsb3lCMk9TMmhlaktFOGRjRFVUT2JjQXFJalBCQk16alByVDM2Q1hQcklPTHVZMnkvL2lwUGFvV2NpVlkyZlllMEVRN21ubjFnZnh6ZXVlekxNSnZhSUlKUDJ2ZXU1OHcrTU5BNU15ZDk2WXJ1RHl6YlFqQzI2VHRLOFBHMUpwRzdPeGZFNGFWMWVtSXpYYlZQdFVKNy94SEtiQjY1eUlyUzJoWmUzUnE1STJKMzVaL1VpZ0Q5K3dDWkx1ckg2aXo4bXBYRmVBTjYwenplV2J0T3ZNanJ4ekVaTVdtUTdRWFkwVnluYTdlYndicWh1a3I4N2xGa1c1WHVHcGVsbjZmV2x3NFJUVkdwUitINldJQkh1YjFscDcxYU5naU5BYyswWEUyRmU3ZCIsIm1hYyI6ImE1MGM3MmE4ZDg1ZmE1MjcyZTYyN2U4MTRkYjRjNDQ4MWNkZDg3YTg0OWQzYTIwMjFmOGYwNmIxMWU3ZDdiMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+