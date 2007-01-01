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Недвижимость и ЖКХ

Аварийное здание снесли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17:11 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Оно располагалось в селе Шанский Завод Износковского района.

Как сообщили 17 февраля в прокуратуре, здание могло обрушиться.

После обращения ведомства в местную администрацию, был проведен демонтаж.

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