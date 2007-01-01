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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Бастрыкин заинтересовался участками для многодетных в Калуге

Глава Следственного комитета России затребовал доклад о ситуации с расследованием уголовного дела.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
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Его завели из-за нарушения прав многодетных семей.

- В 2014 году льготной категории граждан предоставлены земельные участки в деревне Лихун для индивидуального жилищного строительства, на которых до настоящего времени отсутствует необходимая инфраструктура: не осуществлено строительство подъездных путей, не проведено центральное водоснабжение, электроэнергия подается с постоянными перебоями, в результате чего выходит из строя бытовая техника, - прокомментировали 17 февраля в СК. - Многочисленные обращения результатов не принесли.

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