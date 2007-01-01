Бастрыкин заинтересовался участками для многодетных в Калуге

Глава Следственного комитета России затребовал доклад о ситуации с расследованием уголовного дела.

Его завели из-за нарушения прав многодетных семей.

- В 2014 году льготной категории граждан предоставлены земельные участки в деревне Лихун для индивидуального жилищного строительства, на которых до настоящего времени отсутствует необходимая инфраструктура: не осуществлено строительство подъездных путей, не проведено центральное водоснабжение, электроэнергия подается с постоянными перебоями, в результате чего выходит из строя бытовая техника, - прокомментировали 17 февраля в СК. - Многочисленные обращения результатов не принесли.