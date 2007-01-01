В Калужской области выплатят компенсации обманутым дольщикам

В пятницу, 14 февраля, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- Для восстановления нарушенных прав «обманутых дольщиков» принят закон, предусматривающий такую меру социальной поддержки как предоставление компенсационной выплаты. С заявлением на получение выплаты уже обратился 31 житель региона, - пояснили в министерстве.

Также там рассказали, что сейчас идет реконструкция дома на улице Дружба - это позволит восстановить права 33 пострадавших дольщиков.