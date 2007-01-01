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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области выплатят компенсации обманутым дольщикам

В пятницу, 14 февраля, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Дмитрий Ивьев
14:19 сегодня
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- Для восстановления нарушенных прав «обманутых дольщиков» принят закон, предусматривающий такую меру социальной поддержки как предоставление компенсационной выплаты. С заявлением на получение выплаты уже обратился 31 житель региона, - пояснили в министерстве.

Также там рассказали, что сейчас идет реконструкция дома на улице Дружба - это позволит восстановить права 33 пострадавших дольщиков.

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