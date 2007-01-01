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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге построят новый район многоэтажных домов

Городской голова Дмитрий Денисов 12 февраля подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе деревни Пучково.
Дмитрий Ивьев
14:57 сегодня
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На участке между деревнями Пучково, Тинино и Георгиевское планируется возвести 17 многоэтажных домов, магазин и детский сад на 365 мест.

В многоэтажках будет от 10 до 20 этажей.

Всего застройщик собирается создать 4450 квартир, 65% из которых – однокомнатные.

Пока нет информации о сроках реализации проекта.

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