В Калуге построят новый район многоэтажных домов

Городской голова Дмитрий Денисов 12 февраля подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории в районе деревни Пучково.

На участке между деревнями Пучково, Тинино и Георгиевское планируется возвести 17 многоэтажных домов, магазин и детский сад на 365 мест.

В многоэтажках будет от 10 до 20 этажей.

Всего застройщик собирается создать 4450 квартир, 65% из которых – однокомнатные.

Пока нет информации о сроках реализации проекта.