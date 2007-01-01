-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанку оштрафовали за железную дверь
Недвижимость и ЖКХ

Калужанку оштрафовали за железную дверь

В доме на улице Хрустальной она установила ее в коридоре, который ведет еще к трем квартирам.
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
0 2454
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Однако передавать конструкцию в общедомовую собственность женщина долгое время отказывалась даже после соответствующего решения суда.

Приставы запретили ей выезжать из страны. Также с калужанки взыскали 5000 рублей в качестве исполнительского сбора. По административной статье женщину оштрафовали на 2000 рублей.

После этого она прикрепила дверь к общедомовой собственности. Демонтаж проводить не понадобилось, рассказали 14 февраля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
11 оценили
9%
0%
64%
0%
9%
18%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imd0VlV6cG1lTU5ZTlNld1VyWS9qT3c9PSIsInZhbHVlIjoiUzUxZEZvcXgvbUtkK0hOQ0UrWkhlRXplYmZlL1AzdXlXZkw3eldxYW9ybnhVM050RFBBam1kODBWR081ZXU3UkpUREkzdFRuK1FVd3dSbGpCWHdpQmJLVlN5RCtLMEs1ZVBDcHpmWnZwQ0RSWmVNMGs5VHVQSU9jQ1I3cVIxV2FwTytoZlRySlRwTXVCaUQ2SnpEMlU2YnRTeVBUeXhQL3NwWjJSaU56UWl5dzVOb21zL0IrNWdoV2FaYk1MS3czVkJLWmhFR2VUekpYZnNUcDJleklpcytYUlZ0UnF3TGozWS9wb1dDclBlUGFvQXlyUjcwWEpNNzlvMXErcnVHZlRnTy9EUDNVWjhlSnpET2RVMm5GeEFUUXZERTRsenpIN0FZTkRjRURad2tzSlZMS0NHQjNyV2l2aGNlSWxaemJsU0FoeTZndzFsaXRtU1BQL2Z2NHl6ZlhYaWhVbU5tdlI4YWFmb2Vhc25LSlRZcHl3enlsR1NreW1kWFZNVmlFaVh2aE1mYWxoVWF6aTgraWNWcTNJTTRobzRwMnZnVzVncVVGRjR5TDY0djUzSkFSdTZZQ2xPckxHdmlUSVYzVCIsIm1hYyI6ImI5YmVjZmZiOTg3MWZlOWQ5ZGRiNGRlMzY2ZDYyOGM5ZDEwYzJiNmFkNGE2NTJkOGE2ZDJlNzc2YjY1MTQzNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZpczYzaURpMDhaaGUrS0lxMnZSWkE9PSIsInZhbHVlIjoiT0NVaVhvUTRTRlFrMnZwYmp6ZURzYTljOE5POVlOR203eHBndzJxMTROSm5DOUoxc09HSXltMUw4MW5XanR4UVU1TW1SWGNzR3gyazNnVTdvTEtKdGY0emxsMVA5cmJvWmU0TUZ6bDRkMGNYS0x5WFVDSmhGRlFBWTkzK0I0Q0dZS2VWb25UUHdncW5NQTdQaHVNbytYT3lsMkNpeVkwRnk0Z0FtUEdzdG44ZmtOUDNHU2NXelJ2WFQzdXk0clJPU2FQWE4yTWs4WDZZSEppQUErS2ZnU1oxVlgyUFo4alNLSWJjR3ZNUjNrcWZEKzg5VFp0SHFTOUxTUjhhaUZzR25MQTZobkhNWjI5a2F1N2lKd2k1aVB1djlIZ2Z5UVROL1RsaG9JY3lGNS8rQW4rQVFXUjdlRjk4WG5HcDF5eGF2RHlzV3FLZVBTemxMaHFYcHArZ2FqYWdtalMweW1mWnJFSHpMY1Q5TlpWSWQ5SzB2NlRBS2I0U094eFpBRzJZcGkrRXNsMDlDZFhpbEw3YWhBbVpxZEVmYnBPYzBTS2xZdE41RnJvK2R4MVJPN0djMTZ6RmtPZ3F6cVlYOGRGcHh1RVdkajI5dU1wSjkvOUZLbVpsa1k3dkFZajNDN1dhQi9tc1I2N1ZJb2JQTHZKL2xPSmhKNU14eFVOaFhhZUJTK212eVN3N2cyamlQeHNzNWk1SWpXdjV6Z0dHbi9ONEkraXVmTnpOYTdCeDBocnNKaHFLZGhxWjUzdm1pMW9BYWJvTlFVVzE2SjViUW5rYjBoV1hQZzVScHplbldsMHZvaG9LVDRYc2RabXVpd01TN0ZjSThjdDllSWFmcWxkQiIsIm1hYyI6IjY5NzA4ZmYyNzNhYTczNjViZGJhMjY2MDk1OGNhZjJjNGI0Y2Y1ZmNmOWUyYWY0MWY4MjI1MTBkNDIwYjcwODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+