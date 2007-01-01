Калужанку оштрафовали за железную дверь

В доме на улице Хрустальной она установила ее в коридоре, который ведет еще к трем квартирам.

Однако передавать конструкцию в общедомовую собственность женщина долгое время отказывалась даже после соответствующего решения суда.

Приставы запретили ей выезжать из страны. Также с калужанки взыскали 5000 рублей в качестве исполнительского сбора. По административной статье женщину оштрафовали на 2000 рублей.

После этого она прикрепила дверь к общедомовой собственности. Демонтаж проводить не понадобилось, рассказали 14 февраля в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.