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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново готовят список домов на капитальный ремонт

Глава районной администрации Стефан Перевалов сообщил 13 февраля, что лично проводит осмотры.
Дмитрий Ивьев
08:20 сегодня
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- Объективно, есть дома, где проблему можно решить в рамках текущего ремонта, - заявил он. - Приоритет будем отдавать тем МКД, где своими силами жители не справятся.

По его словам, на следующий год Людиново выделено более 130 миллионов рублей на капремонт многоквартирных домов. Это на 40 миллионов больше, чем в этом году.

- За один год привести в порядок все дома не получится. Когда сделаем крыши, возьмемся за фасады, инженерную инфраструктуру и отмостки, - заявил чиновник.

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