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Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославце отключат электричество

В пятницу, 14 февраля, пройдет опиловка веток деревьев.
Дмитрий Ивьев
15:18 сегодня
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Света не будет с 9:00 до 16:00.

В зону отключения попадут улицы Софьи Перовской, Чернышевского и Успенская, сообщили в администрации города.

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