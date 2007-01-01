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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области обнаружили опасное здание

Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенную постройку.
Дмитрий Ивьев
12:43 сегодня
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Здание находится в деревне Заболотье Людиновского района.

Суд поддержал позицию прокуратуры.

Теперь ведомство будет контролировать, как исполняется решение.

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