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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге жалуются на управляющую компанию

Наша читательница рассказала о проблеме, которая возникла на улице Баумана.
Дмитрий Ивьев
11:13 сегодня
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В прошлом году там капитально отремонтировали фасад дома №12/17.

Потом кто-то нарисовал на стене граффити.

- А управляющая организация варварски, нарушая правила благоустройства, закрасила граффити на фасаде со стороны улицы Георгиевской, - пожаловалась калужанка. - Причём граффити было почти не видно. А «Квадрат Малевича» с брызгами от управляшки теперь видит весь город.

Жители обратились также в горуправу, ГЖИ и к губернатору.

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