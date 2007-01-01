В Калуге жалуются на управляющую компанию
Наша читательница рассказала о проблеме, которая возникла на улице Баумана.
В прошлом году там капитально отремонтировали фасад дома №12/17.
Потом кто-то нарисовал на стене граффити.
- А управляющая организация варварски, нарушая правила благоустройства, закрасила граффити на фасаде со стороны улицы Георгиевской, - пожаловалась калужанка. - Причём граффити было почти не видно. А «Квадрат Малевича» с брызгами от управляшки теперь видит весь город.
Жители обратились также в горуправу, ГЖИ и к губернатору.