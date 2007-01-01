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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области обновят 20 километров труб

Такие планы на 2025 год назвал 13 февраля министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.
Дмитрий Ивьев
10:37 сегодня
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- В этом году в рамках реализации федерального проекта мы потратим 500 миллионов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, из которых 315 миллионов рублей выделено из средств федерального бюджета, а 178 миллионов рублей из областного, - заявил чиновник.

Водопроводные и канализационные трубы будут менять в Калуге, Людиново, Пятовском, Кондрово и Сосенском.

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