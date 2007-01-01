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Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключили электричество

В среду, 12 февраля, света не будет в коттеджном поселке Горневская Слобода, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
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Это связано с заменой трансформатора.

Вернуть электричество обещают к 17:00.

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