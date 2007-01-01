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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново отключат воду

В среду, 12 февраля, ремонтные работы пройдут в микрорайоне Сукремль.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
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Холодной воды не будет с 9:00 до 11:00, предупредили в районной администрации.

- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в официальном комментарии.

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