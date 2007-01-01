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Жители Малинников остались без отопления

Наши читатели рассказали о проблеме, которая возникла вечером 10 февраля, на улице Валентины Никитиной в Калуге.
Дмитрий Ивьев
09:28 сегодня
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Батареи остыли, в частности, в домах 21а и 21в.

- Дверь в подъезд промерзла, ночью было очень холодно, - пояснила наша читательница. - С утра слили воду, и батареи начали чуть нагреваться.

В управлении ЖКХ объяснили проблему ремонтными работами.

- Подача отопления была снижена, - говорится в комментарии управления. - Параметры нормализовали в 5 утра. Если тепло не дошло до вашей квартиры, обратитесь, пожалуйста, в управляющую организацию, обслуживающую ваш дом, возможно, проблема во внутридомовой системе.

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