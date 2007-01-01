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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключили электричество на улице Степана Разина

Дмитрий Ивьев
15:15 сегодня
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Наши читатели сообщают, что днем 10 февраля без света остались многоквартирные дома.

В частности, проблема затронула дома №28 и №36.

По информации коммунальщиков, произошла авария на сетях. Электричество обещают вернуть вечером в понедельник.

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