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Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги отключат электричество

Ремонтные работы пройдут во вторник, 11 февраля, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
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Света не будет с 9:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • Улица Тарутинская, 96-134, 134-200,
  • Садовое товарищество «Рабочий садовод».

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