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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге раскопали улицу Достоевского

Вечером 6 февраля в районе перекрестка с Марата проходили ремонтные работы водоканала.
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
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Место разрытия засыпали щебнем.

Напомним, перед этим там из колодца несколько дней текла вода. На Достоевского и Марата образовалась наледь.

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