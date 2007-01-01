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Недвижимость и ЖКХ

Для Калуги закупили новые мусоровозы

Министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко принял участие в совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Речь шла о работе с отходами.
Дмитрий Ивьев
10:44 сегодня
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Как пояснил Шпиренко, проблемы с вывозом мусора наблюдались в Калуге, Дзержинском и Медынском районах.

Для этих территорий закупили 27 новых машин.

- Также обсудили законопроект о трехлетнем моратории на штрафы за превышение осевой нагрузки для мусоровозов, - отметил Шпиренко. - В настоящее время действующие нормативы вынуждают мусоровозы работать с неполной загрузкой, что снижает рентабельность перевозок. Сокращение объемов транспортировки вкупе с необходимостью обновления автопарка может привести к удорожанию услуг для конечных потребителей. Сейчас законопроект проходит первое чтение в Госдуме.

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