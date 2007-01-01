В калужском дворе третий год не включают исправные фонари

О проблеме рассказали жители дома №9 на улице Фомушина.

Фото: Яндекс.Карты.

По их словам, фонари не могут включить с 2022 года, хотя они в рабочем состоянии.

Представитель дома пояснил в официальном сообществе Правобережья, что раньше за электричество платили жители дома, но потом фонари передали в городскую собственность.

- На все обращения приходят ответы, что фонари включить не могут из-за большой занятости, - жалуются калужане. - Во дворе темно, ходить тяжело особенно в зимнее время года.

В городской управе подтвердили, что освещение технически находится в исправном состоянии.

- В январе этого года его включали, однако управляющая компания дома его отключила, - прокомментировали чиновники. - В настоящее время уже начат процесс оформления этой точки потребления под городской учет. Процедура займет некоторое время и приведет к определенным материальным затратам. После чего освещение будет включено.