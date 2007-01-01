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Недвижимость и ЖКХ

Опасный дом закрыли в Калужской области

Заброшенную постройку обнаружили в Спас-Деменском районе.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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Доступ в дом не был ограничен.

Прокуратура обратилась в суд с иском. И собственника здания обязали его закрыть.

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