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Недвижимость и ЖКХ

В Ферзиково отключат воду

Во вторник, 11 февраля, пройдут работы по подключению водовода.
Дмитрий Ивьев
14:54 сегодня
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Воды у жителей поселка не будет с 9:00 до 20:00, сообщили в «Калугаоблводоканале».

Коммунальщики обещают организовать подвоз.

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