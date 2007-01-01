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Недвижимость и ЖКХ

В Обнинске объяснили появление серого дыма

Он идет из одной труб котельной во вторник, 4 февраля.
Дмитрий Ивьев
11:20 сегодня
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В филиале РИР пояснили, что это связано с режимно-наладочными испытаниями работы одного из котлов на мазуте.

- Котлы в нашей котельной работают на газе. И тогда дым из труб – белый, - рассказали коммунальщики. - Мазут – это резервное топливо, если по каким-то причинам газа не хватит, котлы смогут работать на мазуте. Когда происходит переход с газа на мазут, дым из труб на некоторое время становится серым или даже черным. Раз в пять лет проводятся режимно-наладочные испытания работы котлов на мазуте – такие испытания для одного из котлов мы проводим и сейчас.

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