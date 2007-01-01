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Недвижимость и ЖКХ

Жителям Обнинска вернули электричество

По информации на 8:30, электроснабжение на всех объектах подключено по временной схеме.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
0 782
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Об этом сообщили в администрации города.

- Полное восстановление планируется завершить до конца рабочего дня. – говорится в официальном комментарии.

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