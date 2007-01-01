В Калужской области земельные участки получили 9,3 тысячи многодетных семей

Этот вопрос 3 февраля обсуждался на заседании правительства.

Как отметил губернатор Владислав Шапша, участками обеспечены 80% многодетных семей.

При этом он признал наличие проблем.

- И по формированию таких участков. И по оснащению их дорожной и инженерной инфраструктурой, - заявил глава региона. - Особенно в северной агломерации и в Калуге. Очень большие средства нужны, чтобы все вопросы решить. Этот вопрос остается в фокусе нашего внимания. Продолжаем поэтапную работу.

Также он поручил обеспечить участками ряд категорий участников СВО и их семей.