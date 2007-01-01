-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области земельные участки получили 9,3 тысячи многодетных семей
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области земельные участки получили 9,3 тысячи многодетных семей

Этот вопрос 3 февраля обсуждался на заседании правительства.
Дмитрий Ивьев
12:07 сегодня
0 364
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как отметил губернатор Владислав Шапша, участками обеспечены 80% многодетных семей.

При этом он признал наличие проблем.

- И по формированию таких участков. И по оснащению их дорожной и инженерной инфраструктурой, - заявил глава региона. - Особенно в северной агломерации и в Калуге. Очень большие средства нужны, чтобы все вопросы решить. Этот вопрос остается в фокусе нашего внимания. Продолжаем поэтапную работу.

Также он поручил обеспечить участками ряд категорий участников СВО и их семей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5OaU84V3l0b1JKM0ZxcjYxaVRVdGc9PSIsInZhbHVlIjoiUWx6azNZWC9JV09EbGZKRjN3QjZ2WFluMjRsUkFQZ2t4UTMyN1hXQ3VNdDlza2NKTmFhTjdrejNIb2dJWVlPSFVVaFRJR01wakhBeCs5aW1ocXdCaUhMZTFneW1hZ1VYMTJvZDBGK3E1T2VhYmNtcVZVTWZua0dmcTZ6QUIzVEJqdEcrcSs0YThqc2tKQlNEallWRUtpL0lvRWhndUlWb2ZRaENWbEVtc2xtSlMxRXFFRUVOdVduMURaUlJId0VEL095Q042a1gxcms1c1hsYUo4TmpCd2xXMG5sOU1lUmNzZEJkUW1qY0RtZkRJZU54eTdjSldjSmxLK1QxMkx6UEt6eFZnYnZLS01kWkNsOHlYTXE5STNTMFRMS1RnRStkVzdTbEtCZWhqaFBBNHlzL3JXVXA2Sk56K0p0cFhlZ1oyMmhWMXhHa3lBUW1ZL295Yk5kY3NBQ0dKOWY0SUpPNTZSRjN0a0ZuYTl2d3BJRFFGeFl2cWR6R0ZyWGkwYlRSSnhiZWdxdlNnN1pXYzJKOUNxQnVVZS9qNFQ2YTlmRmNJWXUyamZDbzd2U3VlTHh3ZGpkRWhJZ0dqT2JLZGQySSIsIm1hYyI6ImVjYmNiYWRhYjJkMTNlYTI3NzI4NzNiMmE2MWMzNTFkODdiZDg3ODcxZTQ4MDNhMTUzNzQ1NWM2MDI1M2M0MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJabDluK0dkOVRuS2pmSkhNT2hFOGc9PSIsInZhbHVlIjoibFlVbDJQZEJYZWdldGN0TEZlQ2ZXVzZRZllBbTY0NWpiazE3RTVLZ1dMTGE3SFB5eVRFQzFmN2RUSkIxaUw3N2ZTVzROWXJ2cU02N0hZZGFMeEc4bU9zSWI5WlpHUVZ1dkNKOXp0MVN0MFRIOENRMytyOW56aTQwYVlUc1FoYmFHcjhtS29waTJBemxLWDBKRHoyZS84elhtLyswVVlHOFNHditjV3VseHpycDNJcTJmOGhnN2hSeTM3aFdDckF6MjB0NTYwSmFXZHFWay9WdTJRL3Q4SFpUWWNmRktDOWExZDN2S1lRTXFPd2Z0eE91OUZYdzVmTXVRUGdIek41K0VNVlZiZldNaHE0VGFmUWhlL2FnbU5mZG5VNWRrZ2JsN1NOWjA4cWg0d25FZEVveExkWnVMazk1YS90SkRlYjBPMzZ6UjVaWE9zeHhMNnFINU9UYjZBempyUUhkM0Q1YUpvQy9KZmNGN2RMZndaaWRvUVBjTk1WYzRHRGd5YVNhd0dmTFhNSG50Tnl1OHYxMlVHZ3BwR1ZGU21wRGFtdzRqV2F2TURNakFGdnM4M1o3TGw0ZGJRbWtIV3ZoTDU4aGgvdmEvYm1PTVhnYUhLTHZNTFRtQjBsdk1uSlNyc08wd2ZtaSs3ZGV6MFg1aWZCckthYmRLQU1xdXlpbzdINjVLRXB1dE1tSUFYTFVLMldDRlhMV2hCVythMHhHcXpOT1l5ZlNQOU9YS0d4NzVRdGdiQmhtY2VpK2JTY0dZS1Z0ZmxyZXFlbGhNV3ZxYUwvbnRDRWFhazloditLeVNuUGlnQk9JOFU0WDlMV216eW5wY05ka3EvQ3RybzN6SXpnTiIsIm1hYyI6IjFlOGUyMGE0MjBkYTc0YzVmODM3YTY0OWE3NGJhMDcyOGQ1MzQ4ODg0NWY2N2NhYzhhNzlkNzllN2JiNjJhZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+