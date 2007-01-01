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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области продолжат реконструировать очистные сооружения

В понедельник, 3 февраля, этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве.
Дмитрий Ивьев
09:37 сегодня
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В прошлом году реконструированы очистные сооружения канализации в Козельске и Барятино.

Также модернизировано 48 километров теплосетей и начато строительство канализационного коллектора в Обнинске.

- Всего за пять лет в регионе реконструировали очистные сооружения канализации в Юхнове, Детчино, Думиничах, Жилетово, Козельске, Барятино и Цеповой, - прокомментировал министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко. - Для включения работ по реконструкции очистных в существующие программы необходимо наличие проектно-сметной документации прошедшей экспертизу. Главам администраций поручено взять эту работу на личный контроль.

Он отметил, то с 2026 года модернизация очистных будет вестись по федеральному проекту «Вода России».

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