Калужские многодетные семьи пожаловались Бастрыкину

К главе Следственного комитета России обратились жители города Спас-Деменска.

Там людям предусмотрены земельные участки для строительства, но дороги к ним нет.

- Из-за отсутствия подъездных дорог, систем водо-, газо- и электроснабжения более 5 лет лицам, состоящим в специализированной очереди, отказывают в передаче указанных земель, - заявили в Следственном комитете.

По этой ситуации проводится проверка.

Бастрыкин поручил калужским следователям представить ему доклад по Спас-Деменску.