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Недвижимость и ЖКХ

Калужские многодетные семьи пожаловались Бастрыкину

К главе Следственного комитета России обратились жители города Спас-Деменска.
Дмитрий Ивьев
09:38 сегодня
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Фото из архива.
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Там людям предусмотрены земельные участки для строительства, но дороги к ним нет.

- Из-за отсутствия подъездных дорог, систем водо-, газо- и электроснабжения более 5 лет лицам, состоящим в специализированной очереди, отказывают в передаче указанных земель, - заявили в Следственном комитете.

По этой ситуации проводится проверка.

Бастрыкин поручил калужским следователям представить ему доклад по Спас-Деменску.

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