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Недвижимость и ЖКХ

Правый берег в Калуге остался без горячей воды

Дмитрий Ивьев
12:29 сегодня
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Авария на сетях произошла в субботу, 1 февраля.

Сейчас уже начался ремонт.

- Завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды и тепла планируется в 17:00, - рассказали в городской управе.

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