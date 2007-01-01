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В Перемышле отключат воду

Дмитрий Ивьев
10:01 сегодня
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Коммунальная авария произошла в четверг, 30 января.

- На улице Коммунаров - порыв водопровода, - сообщили в администрации района. - В связи с этим временно отключат водоснабжение.

Сроки выполнения ремонта пока не называются.

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