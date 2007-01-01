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Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги отключат электричество 30 января

Работы по расчистке трассы пройдут в четверг.
Дмитрий Ивьев
15:29 сегодня
0 650
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По сообщению городской управы, света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Сретенская,
  • Волково,
  • Канищево,
  • СНТ «Прогресс»,
  • СНТ «Электрик».

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