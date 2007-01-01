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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге прорвало трубу с горячей водой на улице Московской

Утром 29 января местные жители наблюдали поднимающийся от земли пар недалеко от Московской площади.
Дмитрий Ивьев
11:59 сегодня
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Фото: горуправа Калуги.
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Днем начались ремонтные работы.

Как пояснили в городской управе, утечка произошла на сетях горячего водоснабжения турбинного завода.

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