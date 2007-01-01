В Калуге вонючие потоки текут к жилым домам

Жалобу прислали жители СНТ в районе Калуги-2.

По словам жителей, канализация не первый раз стекает к домам, а коммунальщики ничего не делают.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области пообещали оперативно выехать на место и проверить информацию.