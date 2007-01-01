+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге вонючие потоки текут к жилым домам
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге вонючие потоки текут к жилым домам

Жалобу прислали жители СНТ в районе Калуги-2.
Дмитрий Ивьев
19:05 сегодня
0 1050
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По словам жителей, канализация не первый раз стекает к домам, а коммунальщики ничего не делают.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области пообещали оперативно выехать на место и проверить информацию.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpCVEs5TlhkM3pIUzRRMmlCWUQ2Y3c9PSIsInZhbHVlIjoiSnJ2QUQxcVNjV2lzNGFraVVOcVFEK3hZeWUvUWtkQS9tb2xGNmxVNnRFMVVOdHVPYjZOSURMMnIrbTFkZEdPZmpabjhyL0Y0dzFzc1pCeHJ6Q0h3bElIZFFhS1ltMTcwd0VXOHVjMlhZaURWZXRaL01qYzdLTGVXNWcxcGFaV0hZUTJ5OElsVzVrRE9maG42cDF0ODJVMEVkZXZVd3Iyb3p5RTRsUFh4dUIzUEhKaVlIUklGVUpXV1lJTDdMUTBSZFE2S2lTeXZya05VUXBmYkFQNUJmcFh0Qms4bE04a2ZCOHBvaS9DR2lBV0pQN1FFRzV4TEhzaEFIRzZsbzlBc0JMbUhHcmo2bldERDdJNWJaREl3eWV5VnVUeEtpQml1VWFKdnVueVNzSU5LbkhwMjJOSlpMNGEwTzlRNGVPdDJJRDVBSEs5ai8zMkU0a09OcFY0TWd0TVdxUU9acDlaZTlGTlI2WXJ4OVVuRVNZMjdCVDlid2VyU2c5ZnQ1eVdmckd2TnpwcGhZRlVpUVg0N1FmV3hPenNaMjM0ZEJwUlROSzZ4bDgwQkUxN1Y2OHdHNzJ0Y3pab3M4cWZQRFdzTCIsIm1hYyI6ImU4MmNhMDk3MDJkMTRkODkxYTBiOGVjM2YwMTlhMzBmYjRjZmZkNGFmNzY0NGJjNWIyMThmYzU2NDc5Yzc1MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlB4OXJJT1AxbzErMzNyNTZCUHczVGc9PSIsInZhbHVlIjoiSVordVlxVXZobEhlMmp3dWRpZDZGa3poVEI3NVZyaHBMcDU3R0dmczZUaDFZZ0dmbTJUVUJTZnZUQWJZMkxIUmsrY1RvcGY5MlY3dEhXbVJ3czlHamJOU2FtTkVRakFlYlMvNUFoV1lSZ21sZlRFL0EwVzZwV3pyR1ZKZnViMElJZTdpTG9oVDBHZktUclcwRDdnSjBZZ3ptVXNRWk9FeXA4WXMzUStMZkJtZVNOSlo3ejI0dkw4RnVmRmdMR0h6aEhrTDRnTWNXTjFkcnlobFdaUENOMmxYWHNqSllXaFJSMmUrN1EwM0Zac1RVUlVxcUIveWozQW82eUlKRzdIZzhNNDVLL2dkSW5BZ1VxUDdvUFJLQnpkUmFCalpyUTRZSlV4S2ZkcktMS2FlVVFUOFd3WVlEU3YwWUs0aFgzMmlZTzd2TFRtTzUwaGFUUnM1WHhpamJweGpvVzZRSncrTythdVR2VEF6VkYxTTdOeDBDbGhMbVlmaHkvMi9VQUdVdS9mUlVzNCtlVzAzcDI3TU45RGN3OGR2eUkvRjlmaW5OVk4zT1I5emNyL2xoekEzZmswZkxqcEphS2VrN1N1WnUvOGt2cERjZlIxei9OdDUxUmNabVNyZ1E5N2Vaa1dzanc2QmJKWDhLRm4yanBneXJaeGF2anFxNGM4aEJFb3FlSXBZUk1xN0pSVmVMeGFYeFhWZys1SGNrLzBWbm84NmIwc1ZEU1cwdXVkNFc4cWZveCt5NEYzRDlNazJqVUtvSHBXWXFpZHNvMzZGbUx6NnNNMHd6UFFDei9jTkZUejFpc1Z3T05JUWc0WTlyaDdLdFlQWm1XT2k5bUNFMEd0bSIsIm1hYyI6ImQ4YzM1YTllMmNjNDljMzAxNWUyNWNlNTZmNmJkNTAzNjhjMmVjYWQzYjQ5YjhjODc0MDk3ZTIwNDQyNzVlODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+