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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге от дома на улице Глаголева остался строительный мусор

Работы по сносу здания продолжаются в понедельник, 27 января.
Дмитрий Ивьев
14:07 сегодня
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Как мы уже рассказывали, демонтаж дома №14 начался на прошлой неделе.

Трехэтажный многоквартирный дом был признан аварийным.

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