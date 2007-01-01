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Недвижимость и ЖКХ

Калужане перестали жаловаться на отопление

Отсутствие сильных морозов повлияло и на систему ЖКХ.
Дмитрий Ивьев
16:04 сегодня
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- В Калуге отопительный сезон проходит организованно. Длительных отключений не зафиксировано, заявили 24 января в городском управлении ЖКХ. - Все 130 котельных работают в плановом режиме. Нештатные ситуации оперативно устраняются в максимально сжатые сроки.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наметилась устойчивая тенденция на сокращение жалоб со стороны населения, говорится в заявлении чиновников.

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