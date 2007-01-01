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Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключат электричество

Ремонтные работы запланированы на понедельник, 27 января.
Дмитрий Ивьев
15:05 сегодня
0 602
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По информации городской управы, света не будет с 9:00 до 17:00 на этих улицах:

  • ул. Широкая, 52-78, 55-65,
  • ул. Выгонная, 2-36, 10, 41Б,18Б, 18 Г,20А, 1-47, 21,
  • ул. Садовая, 1-79, 2-74.

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