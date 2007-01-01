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Недвижимость и ЖКХ

Водоканал рассказал о проблемах с водой в Сосенском

В этом городе в Козельском районе прорвало магистральную трубу на улице Ленина.
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
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Ремонт начался еще 23 января, однако пока завершить его не удалось.

- Повреждение произошло на магистральном трубопроводе диаметром 100 мм, поэтому потребовалось временно ограничить водоснабжение нескольких улиц, - рассказали в пятницу в «Калугаоблводоканале». - В настоящее время восстановительные мероприятия в полном разгаре, в них задействованы профессиональные специалисты и спецтехника. Понимаем, что отсутствие воды доставляет населению большие неудобства. Сделаем всё возможное, чтобы возобновить подачу ресурса жителям как можно скорее.

Какие-либо конкретные сроки пока не называются.

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