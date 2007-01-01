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Недвижимость и ЖКХ

Центр Калуги останется без электричества

Ремонтные работы пройдут в понедельник, 27 января, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Дмитрий Ивьев
17:05 сегодня
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Света не будет в некоторых домах на трех улицах с 9:00 до 12:00:

  • ул. Вооруженного Восстания, 2, 4, 5, 8,
  • пл. Мира, 2,
  • ул. Суворова, 31, 41-63.

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