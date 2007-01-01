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Недвижимость и ЖКХ

Окраины Калуги останутся без электричества 23 января

Городская управа сообщила о новых отключениях.
Дмитрий Ивьев
08:20 сегодня
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В четверг, с 9 до 11 утра, не будет света в Шопино на улице Кленовой и в переулке Кленовом.

С 13 до 16 часов отключат электричество в Рождествено.

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