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Недвижимость и ЖКХ

Две улицы в центре Калуги останутся без электричества

Ремонтные работы пройдут в пятницу, 24 января, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
11:26 сегодня
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