-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге устранили аварию на шопинской канализации
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге устранили аварию на шопинской канализации

Во вторник, 21 января, об этом сообщили в официальном сообществе Правого берега в ВК.
Дмитрий Ивьев
16:50 сегодня
0 556
Фото: Правобережье Калуги.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вылившиеся отходы обещают откачать в ближайшее время.

Напомним, накануне стало известно, что на улице Владимира Жоги образовалось фекальное озеро.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZIYlNBdUorZ1R5ODVqRWpNNURmV3c9PSIsInZhbHVlIjoiKzdTYzFFTXNCbmtwNFZ0c0tXN2FHOTJCeE03dk5LRE4rZ0FrMm1IOHRISEE0R0R0L1NiUnE4cE9HdGp0Rys5T3F4aFUvYTdhOFNpc0VHSFdYWXJ6ZnI4K3V1ejBHbXhWMDRhUUhnWVBOSHp5ZlpkQU9nVWY4LzNBWWRMdmtVZ1RObXljS3AyRFBBL1A4bDJFRmVhSkdmSGxoTE9hR0RHcC94b3gvYklxQWhEZVp5SUp5UVZzVlR5VWJTUGpCNkZFYkg5RDNlZzVlb01UUDR3b3Bsa3JOcDhBTjJTbUdteExub1NuQTlrdnl6WU9FQVRMQkNvL281MkYvalZLRWhWZzUrRDBhSkVjU0dmUXZOVGNCVmZySWhzNTc0Z3ZWZFBpZ0F6ekwvbFlDajhNcldBTzFWeUFabnRFakZhYmxFbUhUeDlqdE5HYkNyMHlJNmhPdllOdHNXdCsvNk1mdm1iejl5cllSSTlJcTc3STJ1Ry95d3BnOTk0Z3NEakpGM3hqeUxNRWZvMnRrZUJodVRENTJTWnRUUytrY1dKTHRnSlE4TGNqMTlnSzFIOXRoZitFUUZZeHNPOFUyK2hSdEVTdSIsIm1hYyI6IjQ3NzI3NmI3YzYwODZkZGU4ZTFmMGE2ZmEwNThhZWU0NzJjZDM3NDk2ZjdmODc1NTdkN2RmYmI0NmMxMTRlZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBCd2Y3ZjNOZ1NyNWw0eXpCTDNxL0E9PSIsInZhbHVlIjoibENoY1R2bzdzSG1ZdmlrZ0lCYW5oUEdDRVFTR092YVZyTlUxQXNJV2NYOCtzK2R1RmNFY3ErZnJkbEZuaERrZGI2dlYxRzJML09aTHM5Z3dFVmo1WE1vWFVZWnFmVjdQcUdGVEVyY2V1cDluU3FWWWdZV0hhL042czBpbmloTEdVTDBxRDB0WGhkRjNiREEvVWlBTzVKRnU5QTdLQnJWNjUzSURUUjFLTlI2QTZyYTFMWWxJRmx5eUxPNUpZVFJNem5HWnpDZVllYUtrcEZmdUhNMytybHIvYjBvYWI2ZGpYSzRodUpQN2d0eGZhUmlMTWxhSnRCZFltU242ZklWb2t2Y01Nc3Z6Nk5JdkF0S3pPTzRXY0ZGNlNmRkhwcnQ4OHdLcEFmZmN2WVlKdjBHL3BNT1pSdHpNbElYd1JFcWlOaC9UQSs3empFZ2dDOGV1OW1jYmRacy9DdFU4UTRpdDhXemRFYk5RR2x6OGtkUi9ta0Faam1OdE5KRk9mc0d3ZytmNERNbkhUWWRMVXhkZ1NhTUdtWnBmQzRZYzFIcjhmYTUveWozOS9jYklJVmh3b2tSRVB1ckg5N0R0cDBJR2oxK05vdVVSUml3SFZxalpMSktYaFZDL1dhckZ6Q3pnaEdtTkZOR2NZRjB6TnI3bUx2dTgyVmI0dGdZd0hZM0FjaXhCbGdScFJwS0M3VVRkRHJra0syRnc0QS8xdHJaRDRnUEU4MWVoVys5ZVNFTG5ZYkJ1UUIrRTFIbkliKzdhSTZ6MmRGeHJPY3V3b0xPWGRrWHFGZ0s4MkE5Z0E5eXF3K3loU3B2OUR4YXdtbzBjRXo1YXFEOUdCQUZRTHQrciIsIm1hYyI6IjY5NWMxZjUwZTQ5M2JhZTAxZDU2NWQwMTgxMmMyYzBmODI4ZDcxYTQ2OWI2MWYzY2VjNTdiOTIzYzhkMzZlMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+