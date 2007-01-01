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Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключат электричество

В городской управе сообщили, где пройдут ремонтные работы во вторник, 21 января.
Дмитрий Ивьев
15:14 сегодня
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Под отключение попадут дома на двух улицах.

Света не будет в период с 9:00 до 16:00:

  • ул. Родниковая, 87,
  • ул. Турынинские Дворики, 1-31, 36-42.

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