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Недвижимость и ЖКХ

Дома на трех улицах Калуги останутся без электричества

Ремонт запланирован на среду, 22 января, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Дмитрий Ивьев
13:23 сегодня
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Отключение с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Пухова, 27/25, 29, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Телевизионная, 26,
  • ул. Чичерина, 23.

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