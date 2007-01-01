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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге фекальное озеро затопило газораспределительный шкаф

Жители Правобережья жалуются на проблему с канализацией на улице Владимира Жоги в Шопино.
Дмитрий Ивьев
11:49 сегодня
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Фото: Правобережье Калуги.
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- Прям на заезде вдоль Правобережного проспекта из магистральной канализационной трубы каждые 7-10 минут вытекает потоками вода с фекалиями, - говорится в публикации в официальном сообществе Правобережья в ВК. - За эту неделю весь ров между Правобережным проспектом и ул. В. Жоги превратился в канализационное озеро. При этом затапливая неподалёку стоящий газораспределительный шкаф.

По словам автора фото, коммунальщики не реагируют на заявки. Люди опасаются, что через пару дней вонючее озеро может добраться до жилых домов.

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