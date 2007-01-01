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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Бастрыкин дал новые поручения по проблемному дому в Калуге

Глава Следственного комитета России недоволен волокитой с расследованием уголовного дела, сообщили 17 января в СК.
Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
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Он поручил калужским следователям ускорить работу.

О доме №36 на улице Глаголева ранее мы подробно рассказывали в статье. Он построен более 70 лет назад. В несущих стенах и фундаменте образовались трещины, фасад частично разрушился.

Зимой возникают перебои с отоплением, стены в плесени.

Власти признали здание аварийным в 2017 году, однако до сих пор жителей не расселили.

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