Бастрыкин дал новые поручения по проблемному дому в Калуге

Глава Следственного комитета России недоволен волокитой с расследованием уголовного дела, сообщили 17 января в СК.

Он поручил калужским следователям ускорить работу.

О доме №36 на улице Глаголева ранее мы подробно рассказывали в статье. Он построен более 70 лет назад. В несущих стенах и фундаменте образовались трещины, фасад частично разрушился.

Зимой возникают перебои с отоплением, стены в плесени.

Власти признали здание аварийным в 2017 году, однако до сих пор жителей не расселили.