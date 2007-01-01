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Недвижимость и ЖКХ

В Перемышле опять отключат воду

Замена сгоревшей автоматики будет проводиться днем в четверг, 16 января.
Дмитрий Ивьев
12:13 сегодня
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Воды не будет с 14:00 до 16:00, сообщили в администрации района.

Также в это время без воды останутся деревни Жашково, Хохловка и Поляна.

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