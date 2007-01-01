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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге раскопали тротуар на улице Карла Либкнехта

В районе перекрестка с улицей Ленина ремонтируют канализационный коллектор.
Дмитрий Ивьев
16:30 сегодня
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Напомним, обрушение произошло там на прошлой неделе.

Ремонтные работы еще продолжаются.

- Чтобы избежать масштабных отключений и вытекания сточных вод на рельеф, специалисты проводят их откачку с помощью специализированного оборудования, - рассказали 15 января в водоканале. - Глубина залегания коллектора и близость других инженерных сетей осложняют и без того непростые условия проведения ремонтно-восстановительных работ. Понимая важность сложившейся ситуации, работы ведутся практически без остановки, включая ночное время.

Привлечены две аварийно-восстановительные бригады и шесть единиц спецтехники.

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