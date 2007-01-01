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Недвижимость и ЖКХ

Перемышльский район останется без электричества

Ремонтные работы пройдут в ночь на среду, 15 января, сообщили в местной администрации.
Дмитрий Ивьев
12:47 сегодня
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В Перемышле света не будет с 1:00 до 5:00 на улицах Лесной, Гагарина, Республиканской, Дачной, Красноармейской, Ленина, Суворова, 25 лет Октября, Советской, Коммунаров, Трубникова, Михаила Замулаева, Луговой, Цветочной, Полевой, Юбилейной, Садовой, Строительной, переулке Красноармейском и площади Свободы.

В это же время электричество отключат в деревнях Поляна, Хохловка, Гордиково, Ермашовка, Жашково, Ильинское, Корчевские дворики, Покровское, Рядовка и Юпинка.

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