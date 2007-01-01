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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге три улицы останутся без электричества

В четверг, 16 января, ремонтные работы пройдут в Ромодановских Двориках.
Дмитрий Ивьев
10:09 сегодня
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Света не будет с 10:00 до 12:00, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

В зону отключения попадут следующие улицы:

  • ул. Сиреневая,
  • ул. Берёзовая,
  • ул. Каштановая.

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